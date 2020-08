756 Profissionais de Saúde Estão Cadastrados Para Atuarem no Combate à Covid-19

A Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde” já conta com 756 profissionais de Catanduva cadastrados para atuarem no combate à Covid-19 em todo o país. No estado o número é de 286.375. Destes profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos e biomédicos, foram contratados diretamente pelo Governo Federal e estão reforçando o atendimento dos serviços de saúde nos estados do Amazonas, Amapá e Roraima. A estratégia do governo brasileiro visa capacitar profissionais e estudantes da área de saúde para reforçar o atendimento à população nos estados e municípios.

O cadastro oferece informações atualizadas do quantitativo de profissionais das 14 áreas da saúde – registrados nos correspondentes Conselhos Profissionais – para fins de consulta dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). Cabe aos estados e municípios o recrutamento e contratação destes profissionais, que podem fazer o cadastro através do link https://registrarh-saude.dataprev.gov.br

Nos estados com maior necessidade de profissionais, após deliberação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo coronavírus (COE-nCoV), o Governo Federal realiza a contratação, em caráter temporário, por até seis meses, com remuneração de acordo com o salário base de cada categoria, acrescido de adicional de insalubridade, e compatível com a carga horária específica da sua profissão.Além disso, o cadastro também contempla a capacitação nos protocolos oficiais de enfrentamento à Covid-19. Após a conclusão do curso online, o profissional poderá fazer parte das ações de enfrentamento ao coronavírus, atuando em locais onde há maior necessidade, conforme o comportamento e circulação do vírus no território nacional.

Myllaynne Lima

Editora Chefe

