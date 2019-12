748 Postes Têm Iluminação Substituída Por Lâmpadas LED Em Catanduva

Tendo em vista sua garantia de economia e maior durabilidade, as lâmpadas com iluminação em LED se tornam uma realidade cada vez mais presente na Cidade Feitiço. Em mais uma etapa de instalação do modelo considerado ecologicamente correto, a Secretaria de Obras e Serviços contempla, com esse tipo de iluminação, 748 postes de energia.

O trabalho da secretaria teve início na última semana, no viaduto Miguel Pachá, próximo à Cocam, e segue pela rua Curitiba até o cruzamento com a avenida Rio Brilhante.

De acordo com nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva, as equipes também percorrem as avenidas São Vicente de Paula e Olímpia, além das ruas Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 14 de Abril, 12 de Outubro, Goiás, Marília, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Aracaju, Paraíba, entre outras.

Segundo o setor, a substituição foi possível graças à parceria consolidada entre a Prefeitura e a concessionária de energia elétrica, Energisa Sul-Sudeste. Os dispositivos de iluminação do Programa de Eficiência Energética terão entre 80 e 100 megawatts de potência. A mão de obra é fornecida pela própria empresa. Vale lembrar, entretanto, que para ser contemplado, o município inscrito precisa enquadrar-se em diversas etapas do programa estabelecido pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

“O trabalho envolveu a equipe do Departamento de Elétrica da Prefeitura. O resultado das instalações será visto pela própria população, com maior rendimento na iluminação, além de redução considerável no consumo de energia elétrica”, finaliza a informação.

Da Reportagem Local