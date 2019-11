70 Pessoas Marcam Presença Em Palestra Sobre Direito Animal, Saúde E Meio Ambiente

O Grupo de Yoga do NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Cultural da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino promoveu, no dia 20 de novembro, às 19h00, a palestra ‘Direito Animal, Saúde e Meio Ambiente: Expandindo Horizontes e Ressignificando Valores’, que atraiu 70 pessoas ao Anfiteatro Padre Albino. A entrada foi gratuita.

Os responsáveis pelas palestras foram os próprios alunos do curso de Medicina da UNIFIPA (conhecido como FAMECA). Entre eles, João Lucas Fontes, do 3º ano, e Julia Faria, do 5º ano, que também é a facilitadora da prática de Yoga da instituição. O evento contou, ainda, com participação da comunidade local, estudantes, professores e funcionários da UNIFIPA, com apoio do NAP da UNIFIPA, Casa dos Reinos, Companhia Veg de Catanduva e Maria Bonita Agricultura familiar.

“Na apresentação foram abordadas as bases do Direito Animal, um pouco da história do movimento vegano, os conceitos de especismo, carnismo e animal senciente, a diferença entre abolicionismo de bem-estarismo, a defesa pelo fim da exploração animal para alimentação, lazer, pesquisas científicas e vestuário. Também foi relacionado com outras causas emancipacionistas, como a luta antirracismo, o feminismo, a luta LGBTQIA+ e a luta popular, dando ênfase ao racismo estrutural, fazendo jus à importância do Dia Nacional da Consciência Negra, além disso, exploramos os impactos do consumo de produtos de origem animal no meio ambiente e na saúde humana”, diz a nota oficial divulgada pela FPA – Fundação Padre Albino.

A estudante de Medicina Júlia Faria, pontuou: “Nossa primeira palestra sobre veganismo contou com a presença de mais de 60 pessoas e foi muito especial! Tivemos como objetivo mostrar como os interesses financeiros distorcem os valores, invisibilizam as vítimas e negam e naturalizam as opressões. Após esse breve e intenso momento de trocas, saímos realizados e esperançosos, acreditando no poder que o acesso à informação tem para conduzir a um despertar individual e coletivo, levando à libertação de todos os seres animais humanos e não-humanos. Agradecemos a todos que nos ajudaram a concretizar esse projeto e aos presentes com seus olhos e ouvidos atentos e abertos ao novo”.

Da Reportagem Local