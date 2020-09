70% dos Pais Desaprovam Retorno das Aulas em 2020

70%dos pais entrevistados desaprovam o retorno das aulas em 2020. A porcentagem tem como base mais de 200 responsáveis por alunos de uma única escola municipal, na qual pesquisa interna foi encaminhada e que O Regional teve acesso.

A pesquisa da Secretaria Municipal de Educação foi direcionada a todos os pais de estudantes das escolas municipais. Solicitamos o resultado final da pesquisa, porém, não obtivemos retorno da Prefeitura.

O resultado obtido foi de respostas enviadas pelos pais da escola Municipal de Ensino infantil (EMEI) Professora Maria Aparecida de Carvalho Azarite.

No documento direcionado a uma escola de ensino infantil, no total de 269 alunos, 268 pais receberam questões como: “Você é favorável à retomada das aulas presenciais em Catanduva no ano de 2020 caso haja possibilidade?” “Na possibilidade de um retorno das aulas presenciais, você enviaria seu filho?”.

70,6% dos pais disseram não e 29,4% disseram que sim para a primeira pergunta.

Sobre o envio dos filhos para a escola, 69,8% disseram que não levariam os filhos para a instituição se aulas retornassem e 30,2% responderam que enviariam. 262 pais responderam ao questionário.

Karla Konda

Editora Chefe