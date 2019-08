6º FESCC Acontecerá Nos Dias 4 a 7 de Setembro em Catanduva

O FESCC, Festival de Corais de Catanduva, maior evento de canto coral do interior de São Paulo, acontece de 4 a 7 de setembro em Catanduva, no Clube de Tênis de Catanduva as 20h, entrada gratuita, mas é necessário adquirir convite antecipado.

O FESCC se destaca pelo formato diferenciado: são duas partes que se complementam, com os workshops voltados a regentes, professores e estudantes de música, e a formação de um grande coral com repertório único, composto por crianças e jovens, além da formação e participação do coro adulto laboratório.

Segundo a coordenadora do festival, Marcela Milani, este ano serão cerca de 100 regentes e professores de música do Brasil que estarão participando dos workshops formando, no concerto final, um coro de 400 vozes, entre crianças, jovens e adultos. “Nós recebemos inscrições de pessoas de todo o país, principalmente do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, entre outros. A cada ano o FESCC vai se firmando como referência e um dos diferenciais, que faz com que as pessoas venham até Catanduva, é o alto nível dos profissionais que ministram os workshops, além da oportunidade dos regentes inscritos também cantarem no concerto final”, destaca.

Inclusive, um dos profissionais que estará presente em Catanduva é a regente Patrícia Costa, reconhecida internacionalmente com seu Coro Juvenil São Vicente a Cappella. “A Patrícia acabou de retornar da Europa, onde seu coral conquistou o primeiro lugar no concurso Summa Cum Laude International Youth Music Festival, que ocorreu em Viena. E ela vem com toda esta experiência para compartilhar aqui no FESCC. O Maestro Julio Moretzsohn, em agosto, estava trabalhando com o Coro da OSESP, um dos maiores coros profissionais do Brasil; e o Eduardo Fernandes, em São Paulo, possui um trabalho cênico diferenciado com o Coral da UNIFESP e com os Coros da USP. Os demais profissionais que estarão ministrando os cursos são todos importantes no cenário atual do canto coral. Temos muito orgulho em reunir o melhor time em Catanduva”, completa.

Para o público em geral, o concerto final é o grande ápice do FESCC, quando 400 vozes sobem ao palco e cantam um repertório único para um público de 1.500 pessoas.

O concerto final vai acontecer no dia 7 de setembro, às 20h, no Clube de Tênis Catanduva e a entrada é gratuita. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente: nos dias 02 e 03/09, no Conservatório Santa Cecília (Rua Aracaju, 686), das 9h às 18h; dia 04/09, no Centro Cultural (Av. São Domingos, 880), das 9h às 18h; dias 05 e 06/09, no Clube de Tênis Catanduva (Rua Icém, 61), das 13h às 18h; dia 07/09, no Clube de Tênis Catanduva, a partir das 15h30. “Quero deixar aqui o meu convite para que todos prestigiem o concerto final no Clube de Tênis Catanduva. Temos muito orgulho em realizar esse evento grandioso em Catanduva e mostrar que é no interior do Brasil que estamos promovendo este grande movimento coral”, finaliza a coordenadora do FESCC, Marcela Milani.

O FESCC é realizado pelo Conservatório Santa Cecília e pelo Ministério da Cidadania, Governo Federal, e conta com o patrocínio de Tietê Agroindustrial e Itaipu Transformadores.

Mais informações pelo site www.fescc.com.br e pelo e-mail contato@fescc.com.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local