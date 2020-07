6ª Edição do Varal Solidário Será Realizada Neste Sábado

Neste sábado, dia 25, a partir das 14h, será realizada a 6ª edição do Varal Solidário na Pracinha do Cecap, localizado na Rua Planura, 212 – Conj. Hab. Comendador Jose A Borelli. As peças e acessórios que não foram trocados por alimentos, são disponibilizados para doação. O limite é de quinze peças por pessoa e não é necessário nenhuma troca ou valor pelo produto. O projeto é fruto da ‘Troca Solidária’ promovido pela Empresária Poliana Paschoal, que arrecada roupas, acessórios, móveis e outros diversos produtos para reverter em alimentos e confeccionar cestas para famílias carentes de Catanduva.

O grupo conta com a participação de aproximadamente seis mil membros e recebe diversas doações. Em média a ‘Troca Solidária’ confecciona e distribui 10 cestas básicas diariamente para famílias em situação de vulnerabilidade. Para quem deseja realizar doações, basta entrar em contato com a Poliana através do telefone (17) 98816-0059. Para participar do Varal é obrigatório o uso de máscaras de proteção.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook