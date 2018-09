61% Dos Produtores de Catanduva Usam Agrotóxicos nas Lavouras

61,7% dos produtores de Catanduva usaram agrotóxicos nas lavouras no ano passado. É o que apontam dados preliminares do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já a adubação orgânica, mais natural, estava presente em apenas 7% das propriedades.

O levantamento mostra que das 157 propriedades do campo, voltadas para a cana-de-açúcar, banana, café, feijão, mandioca, milho, seringueiras, soja, tomate e laranja, 97 delas contavam com agrotóxicos, que são produtos químicos capazes de alterar a composição da flora e da fauna com o objetivo de evitar que doenças, insetos ou plantas daninhas prejudiquem as plantações.

56 dessas propriedades rurais não precisavam desses produtos para garantir a produção dos alimentos. Quatro dos estabelecimentos apesar de utilizar, na maioria dos casos, no ano do estudo não precisou contar com esses produtos químicos.

Já quando o assunto é adubação, apenas 11 das propriedades rurais contavam com o tipo orgânico, natural. O que corresponde a 7% do total. A maior parte ainda depende da adubação química (56 dos sítios e fazendas) e 50 delas utilizam os dois meios (adubação química e orgânica). 40 dos estabelecimentos não utilizam nenhum tipo de adubação.

A nível nacional são 1.681.001 produtores que utilizaram agrotóxicos no ano passado. Outros 134.306 costumam usar os produtos químicos, mas nesse período não houve necessidade de aplicação. O número corresponde a aumento de 20,4% no comparativo com 2006, quando eram 1.396.077 produtores que declararam que utilizaram agrotóxicos.

Maior consumidor de agrotóxicos

O território brasileiro é um dos que tem os maiores consumidores de agrotóxicos em todo o globo e o projeto de lei 6.299/02 que modifica as regras sobre esses produtos químicos ganhou destaque nas últimas semanas depois de ser aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O objetivo é o de alterar a lei 7.802/89.

Para se ter uma ideia, entre os anos de 2013 e 2015, 20% das amostras que foram analisadas pelo governo superarem os níveis permitidos de elementos nocivos de acordo com relatório divulgado pela Human Rights Watch que tem como base dados do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A proposta, que também busca a substituição de agrotóxico por pesticida, visa mudar o critério de proibição de um pesticida, impedindo apenas produtos que possam apresentar risco inaceitável para os seres humanos ou o meio ambiente.

O projeto também tem o objetivo de centralizar o registro de novos agrotóxicos ao Ministério da Agricultura e estabelece prazo máximo para a liberação de novos produtos. Com a aprovação, o texto vai passar pelo Senado e se for aprovado, vai para sanção do presidente Michel Temer. Por conta da campanha eleitoral e também pelas críticas que essa nova lei sofreu, a novidade não deve ter o aval do presidente ainda neste ano. Ativistas, ambientalistas, celebridades e agências governamentais que são contrárias a mudança chama a lei de “PL do Veneno”.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local