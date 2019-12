600 Toneladas de Resíduos Foram Destinadas À Coleta Seletiva Em 2019

Durante todo o ano de 2019, a Cidade Feitiço destinou cerca de 600 toneladas de resíduos sólidos para a coleta seletiva. O número representa 1,5% de todo o volume que foi coletado ao longo do ano, deixando de ir ao aterro sanitário municipal, diferentemente do que ocorre com os resíduos sólidos domiciliares.

Esse montante é o resultado de recolha diária que atinge, de acordo com nota oficial da Prefeitura de Catanduva, 100% da área urbana da cidade (estando sob responsabilidade da SAEC – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva). O trabalho é executado pela Florestana, uma empresa que também desenvolve os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares.

“Como diferencial, o município conta com a coleta porta a porta, com o caminhão que percorre os bairros recolhendo os resíduos separados pela população. Além disso, os materiais podem ser entregues por moradores nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), que estão situados em locais estratégicos para posterior coleta. Outro ponto positivo é que a reciclagem também gera renda. Os resíduos recolhidos pela Florestana são transportados para a Cooperativa Recicla Catanduva, que funciona em imóvel cedido pela Prefeitura para as atividades, localizado na rua São Paulo, 888 (ao lado da linha férrea)”, pontua a informação.

Já no espaço, os resíduos passam por uma triagem e são separados conforme sua composição, para, posteriormente, serem vendidos para a indústria de reciclagem. O dinheiro arrecadado é dividido entre os cooperados. Os resíduos recicláveis secos são compostos basicamente de metais, papelão, papel, tetrapak, plásticos e vidros.

“Se a população mudar hábitos, com gestos simples, junto a investimentos do poder público, resolvemos o problema crescente da geração de resíduos. Ao mesmo tempo, aumentamos a quantidade de materiais destinados à reciclagem e, com isso, protegemos o meio ambiente”, destaca o superintendente da Saec, Carlos Alberto Calixto Lapera.

Nova campanha

“É separando que estamos juntos pelo Meio Ambiente”. É seguindo essa frase que foi iniciada a nova campanha encabeçada pela Saec, em parceria com a Prefeitura, Florestana e Comma – Conselho Municipal do Meio Ambiente. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância da separação dos resíduos sólidos.

Diversos outdoors com a frase já se encontram fixados em pontos estratégicos da cidade, bem como a mensagem já vem sendo propagada nas rádios. A expectativa é que todos os domicílios sejam alcançados com a distribuição de panfletos sobre a temática.

Da Reportagem Local