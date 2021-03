60 Estabelecimentos Foram Fiscalizados Pela GCM e Vigilância Durante Toque de Recolher

A Prefeitura de Ca- tanduva, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) e Vigilância Sanitária, intensificou a fiscalização do cumprimento ao toque de restrições. Balanço da força-tarefa aponta que mais de 60 estabelecimentos foram vistoriados entre sexta-feira, dia 26 e sábado, dia 27 de março.

“As regras são claras e foram amplamente difundidas. Não vamos tolerar desrespeito às normas. É uma questão de vida, frente ao avanço do novo vírus”, ressalta o comandante da GCM Claudio Pereira

A operação resultou na autuação de dois estabelecimentos que descumpriram as normas definidas pelo Governo do Estado para combater o avanço da covid-19. A medida fortalece um trabalho em massa pelos órgãos fiscalizadores do município nas últimas semanas.

A fiscalização intensa vai até o dia 14 de março. Denúncias podem ser feitas via GCM pelo telefone 153.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local