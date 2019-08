5º Encontro Diocesano de Coroinhas e Acólitos Aconteceu No Domingo

Aconteceu no domingo (25) o 5º Encontro Diocesano de Coroinhas e Acólitos – “A espiritualidade no exercício do ministério”- na Paróquia São Sebastião na cidade de Ibirá, a missa iniciou-se às 8h30 na matriz. A diocese de Catanduva participou do evento levando muitos coroinhas.

Estiveram presentes no evento em Ibirá, o Assessor Diocesano Pe Donisete Aparecido Vitório, e Padres presentes, 22 paróquias, um número aproximado de 800 pessoas entre Coroinhas, Acólitos e familiares estiveram presentes. Em seguida tivemos a procissão solene até o local do encontro na escola Edith Pereira Gonzaga. Este ano o encontro foi dividido por faixa etária de idade.

Márcia Crivelari, mãe de Miguel, um dos coroinhas da diocese de Catanduva contou que foi uma experiência maravilhosa participar e ver o filho estar entre tantas crianças servindo o caminho cristão.

Ser coroinha é algo muito importante, pois se presta um serviço à Igreja, ao sacerdote e, principalmente, a Deus. O coroinha ou a coroinha ajudam o padre a celebrar a missa e outras cerimônias da igreja, em toda a sua liturgia. O acólito tem a seu cargo todas as tarefas da missa, que embora podendo ser realizadas pelo celebrante ou por até um ministro, desde que esse esteja devidamente preparado. As tarefas de um acólito podem ir desde a correta preparação do altar, ao correto manuseamento do missal romano, todo o trabalho a realizar na credência, recepção das oferendas, etc. e também – em celebrações mais solenes – o manuseamento do turíbulo, o transporte da Cruz, das velas e do Evangelho ou todas as demais tarefas que ‘aparecem ocasionalmente’ devido o tempo Litúrgico que se vive. Após a palestra foi servido um almoço no salão dos Vicentinos, com a presença de alguns padres da diocese. Após o almoço retorno ao local do encontro onde aconteceu o encerramento. A paróquia escolhida para sediar esse encontro para o próximo ano foi a São Pedro de Pindorama.

