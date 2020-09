5º Abrace HCC Arrecada Mais De R$ 8 Mil Com Evento Na Praça Da Matriz

Emissoras de rádio de Catanduva se reuniram novamente no 5º Rádio Abrace HCC, que foi realizado ontem (19), na Praça Monsenhor Albino.

O evento foi até 12h, as pessoas interessadas podiam fazer as suas doações na quantia que quisessem através do telefone das emissoras de rádio ou da Fundação Padre Albino.

Neste ano, o evento arrecadou R$ 8.151,00. E devido à pandemia, o evento mesmo sendo realizado em local aberto com distanciamento social e todos os participantes com máscaras, alguns discursos como do Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, que deixou gravado um áudio comentando a importância do evento para divulgar o apoio de solidariedade ao HCC.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino aponta que as campanhas não são só da Fundação Padre Albino, mas sim de toda a comunidade, todos que de uma maneira ou de outra serão beneficiados com o hospital especializado. Ele agradeceu e destacou a importância desse projeto desenvolvido pelas emissoras de rádio de Catanduva. Os locutores das rádios também lembraram que a campanha é realizada todo ano, e que neste ano foi especial, pois comemora um ano da inauguração do Hospital de Câncer de Catanduva. Neste ano participam Jovem Pan, VOX, CBN, Band, Mix, Nativa e Ondas Verdes e o jornal O Regional.

Ariane Pio

Da Reportagem Local