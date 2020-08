5ª Edição Do Fórum Brasileiro De Turismo Irá Debater O Crescimento No Setor

O setor de turismo, assim como o de eventos, foi um dos mais afetados pela pandemia. O primeiro a parar suas atividades e um dos últimos a retomar. Ele gera desenvolvimento econômico, arrecadação tributária, emprego e renda, além de poder fomentar a preservação ambiental e o turismo sustentável. Um mercado que movimentou no Brasil em 2019, R$ 238,6 bilhões de reais, teve muitas baixas e terá que se adequar à nova realidade.

Na sua quinta edição, o Fórum Brasileiro de Turismo vem no momento importante para discutir o processo de retomada. De olho nos números do mercado de turismo no Estado de São Paulo, no Brasil, na América Latina e no mundo, o debate segue entorno das mudanças e tratando temas importantes como meio ambiente, segurança pública, mobilidade urbana, mão de obra, cadeia produtiva, números e perspectivas e os impactos do setor em políticas públicas.

O evento acontece 31 de agosto, das 14h às 19h30, totalmente gratuito e com a presença de nomes importantes do setor na iniciativa privada e no poder público. Entre painéis de debates e palestras a retomada do crescimento do setor é o foco.

Entre os tópicos a serem abordados a grande expectativa será o debate sobre as tendências para o crescimento e a política de repasse de recursos do setor público para o mercado de turismo.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo link: https://bit.ly/3317v1F. Site: www.forumbrasileiro.online.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

