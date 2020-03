5ª Edição da Corrida Mr. Jhubi Arrecada Mais de R$ 5 Mil Para o HCC

Em prol de uma causa solidária, a Corrida Mr. Jhubi chegou a sua 5ª edição no último domingo, dia 15 de Março. A prova foi realizada na Avenida Theodoro Rosa Filho, com concentração montada e estruturada no Lago dos Ipês. Com percurso de 5 km e 10 km o evento reuniu cerca de 180 pessoas.

“O HCC agradece imensamente por mais um ano abraçar a nossa causa e realizar essa grande corrida pró HCC. O valor arrecadado será destinado ao tratamento dos nossos pacientes com câncer e toda ajuda é bem-vinda. O HCC realiza atendimento ambulatorial, cirurgias, quimioterapia, radioterapia e tratamento hormonal, ou seja, o ciclo completo para tratamento do câncer”, comentou Angélica Rodrigues, Gerente de Captação da Fundação Padre Albino.

Organizado por uma loja de suplementos, a corrida arrecadou R$5.670,00 para o Hospital de Câncer de Catanduva cuja renda será destinada aos pacientes atendidos pela entidade. Além da entrega de kits para os participantes houve premiações para os três primeiros colocados e medalha para todos os participantes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local