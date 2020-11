59ª Novena de Nossa Senhora das Graças Será Realizada Este Mês

A 59ª edição da Novena de Nossa Senhora das Graças terá início no dia 18 de Novembro. O evento, que é realizado pela Sé Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida, promete trazer muita festa aos fiéis. A novena será realizada até o dia 27 deste mês.

“A nossa novena esse ano completa 59 anos, essa devoção atrai muitas pessoas. Antes da pandemia o evento reunia em média cinco mil fiéis por dia, porém, esse ano com certeza a participação será menor devido à limitação de pessoas. A novena é um gesto de fé, nós encontramos pessoas que participam todos os anos desde a primeira edição, por isso, podemos afirmar que a Novena de Nossa Senhora das Graças é o maior gesto religioso de Catanduva”, destacou Padre Jonas Pimentel.

O Padre frisou ainda que para aqueles que anualmente participam da Novena alguns experiências e gestos de fé são inconfundíveis. “O pessoal vem e se coloca em oração, para quem frequenta a Catedral para celebrar a novena, algumas coisas são inconfundíveis, como por exemplo, o canto da consagração, onde a igreja inteira se coloca a rezar, são gestos que fortalecem muito a experiência de fé das pessoas. Nós sabemos que Nossa Senhora tem muitas denominações, mas o título de Nossa Senhora das Graças é muito forte, até porque Nossa Senhora afirma que ela teria muita graça para derramar sobre as pessoas. Para nós é uma alegria celebrar esses 59 anos de novena”, completou.

As missas seguirão os protocolos do governo estadual e municipal, respeitando o espaço mínimo de 1,5 metro entre pessoas, distribuição de álcool em gel na entrada e saída dos ambientes. Além disso, os fiéis precisam usar máscara facial, seguir orientações de assentos e também recomendações de cuidados na hora da comunhão.

A novena contará com sete missas. A primeira será realizada às 05h30 (Pe. Jonas), 07h00 (Pe. Ângelo), 09h00 (Pe. Ângelo), 15h00 (Pe. Claudinei), 18h30 (Pe. Ângelo), 11h30 (Pe. Jonas), e às 20h00 (Pe. Jonas).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local