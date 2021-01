55,2% das Crianças de 0 a 3 Anos Frequentavam Creches em 2019, Segundo Levantamento

55,2% das crianças entre 0 e 3 anos de idade frequentaram creches municipais ao longo de 2019. Os dados são referências com base no Censo Escolar do Estado e Projeções Populacionais da Fundação SEADE/SP.

Índice superior a média do Estado que foi de 51%. Ao todo, naquele ano Catanduva tinha 4.893 crianças nessa faixa etária e 2699 delas frequentavam a rede municipal de ensino.

Realidade que pode ser mudada para este ano e que também caiu no ano anterior por conta da pandemia da Covid-19.

Em 2019, a cidade ficou com a 172ª melhor posição no indicador entre os municípios paulistas.

Os dados que podem ser acessados por meio da ferramenta parcerias municipais, do Governo do Estado, mostram ainda uma elevação na procura pelo Ensino Infantil em dez anos. Enquanto em 2009 eram 2045 crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches em 2019, a quantidade aumentou para 2699. Uma variação de 32% no crescimento de matrículas entre os anos citados.

Estatísticas do Portal da Transparência do Registro Civil mostram ainda um crescimento no número de crianças registradas e nascidas em Catanduva. Em 2020 foram 4157 registros de nascimento na cidade.

Ontem, a secretária de Educação de Catanduva, Cláudia Cosmo, afirmou que a pasta tem realizado uma busca ativa pelas famílias para que elas façam as matrículas de seus filhos nas escolas com aulas previstas para iniciarem em fevereiro – ainda sem uma definição quanto a creches e sobre aulas serem presenciais ou online.

Karla Konda

Editora Chefe