54 Pessoas se Inscreveram no Programa Emprego e Renda

Com o intuito de auxiliar os cidadãos que estão em busca de emprego, o Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Catanduva realizou o cadastramento de candidatos para o Programa Emprego e Renda. Os participantes receberão o benefício mensal de R$ 330 e ainda terão a oportunidade de realizar cursos de qualificação.

As inscrições foram realizadas na Estação Cultura e encerraram ontem (18). Cerca de 54 pessoas se cadastraram para receber o benefício. A ação tem por objetivo reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus entre a população carente em todo estado, proporcionando geração de renda e capacitação. O programa Emprego e Renda é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com os municípios.

As oportunidades oferecidas são nas áreas de zeladoria, limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos municipais. Além do auxílio, o cidadão beneficiado contará com seguro contra acidentes pessoais e realizará cursos de qualificação profissional ou alfabetização oferecidos pelo Centro Paula Souza.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

