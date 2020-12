538 Novas Empresas Foram Abertas De Janeiro a Novembro Em Catanduva

Muitas pessoas perderam seus empregos neste ano atípico, marcado por desafios, inclusive para a economia. Apesar de todas as adversidades, Catanduva ganhou 538 novas empresas de janeiro a novembro de 2020, uma média de 48 a cada mês, segundo os dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Jucesp.

As microempresas lideraram o ranking, com 424 registros. Na sequência aparecem as empresas de pequeno porte (46) e, depois, as de porte normal (39). Do total de empreendimentos abertos em Catanduva, 511 permanecem ativos.

Empresas dos segmentos de Assessoria e Gestão Empresarial, Peças Automotivas, Marcenaria, Pet Shop, Serviços Médicos, Comunicação, Consultoria Educacional, Arquitetura, Transporte de Cana de Açúcar e de Alimentos constam na lista, que também inclui o Lava Jato e Choperia.

Atualmente, a Cidade Feitiço soma 14.829 empresas abertas em plena atividade. “Não podemos negar os desafios que os empreendedores tiveram neste ano, sem contar aqueles que abriram o próprio negócio em plena pandemia. Nossa economia se mostrou forte e tem tudo para ser ainda mais próspera em 2021”, destaca a secretária de Desenvolvimento, Beatriz Trigo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local