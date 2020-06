503 Óbitos Por Causas Naturais Nos Primeiros Cinco Meses De 2020 Em Catanduva

Em Catanduva, desde janeiro até maio de 2020 já totalizaram 503 mortes por causas naturais, segundo dados Cartórios de Registro Civil no Portal da Transparência. Nesta classificação estão incluídas as mortes por COVID-19 e demais doenças respiratórias.

As mortes por causas naturais são aquelas resultantes de uma doença ou de um mau funcionamento interno do corpo, assim listadas pelos médicos que preenchem as Declarações de Óbitos (DOs), documento que atesta o falecimento e dá origem à certidão de óbito feita em Cartório para o sepultamento.

Segundo plataforma online administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), o Brasil viu crescer em 11,3% o número de óbitos por causas naturais entre os meses de março e maio deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados correspondem ao total de registros deste tipo de morte lançados pelos Cartórios de Registro Civil no Portal da Transparência.

Em números absolutos o País viu crescer 32.249 óbitos entre os meses de março e maio, passando de 284.928 mortes por causas naturais em 2019, para 317.177 falecimentos em 2020. Por ainda estar dentro do prazo legal para o lançamento dos dados no Portal, o mês de junho não foi contabilizado no levantamento feito no Portal da Transparência nesta segunda-feira (15.06). O maior crescimento se deu entre os meses de abril e maio, 17,8%, enquanto que no mesmo período de 2019 este aumento havia sido de 8,8%.

Já o total de óbitos no País durante este mesmo período registrou aumento de 8,8%, passando de 304.676 em 2019, para 331.775 em 2020. Os dados também mostram crescimento entre os meses deste ano, aumentando 7,2% em abril em comparação ao mês de março, e 12,5% em maio na comparação com o mês anterior. Em 2019, o aumento entre estes mesmos meses havia sido de 8,3% e 7,2% respectivamente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

