500 mulheres se juntarão e promoverão o lançamento do Outubro Rosa na próxima semana. O evento será celebrado no Chá Rosa que acontecerá na próxima quarta-feira (26), às 15 horas, no Maison Villa Nobre. Os convites já estão esgotados e todas as participantes estarão com camisetas rosas, cor que simboliza o câncer de mama. O evento é promovido pela ONG Sempre Viva.

A presidente da Sempre Viva, Sônia Ceneviva ressalta que a ação tem cunho social e educacional. No local serão comercializados itens confeccionados pelas próprias voluntárias.

“Vestiremos 500 mulheres de rosa numa tarde de muita alegria, teremos um bazar com nossos artesanatos, comida especial, brindes arrecadados de vários setores em Catanduva e região, enfim estaremos mais uma vez aproveitando nosso evento para falarmos da campanha Outubro Rosa (mês da prevenção do câncer de mama) e ao mesmo tempo será uma forma de arrecadação para a nossa construção da Casa Rosa que está em andamento”, informa Sônia.

Durante o mês de outubro várias atividades serão realizadas pela ONG. Nos dias 4, 5 e 6 haverá na Praça da República o Brechó Solidário em prol da Sempre Viva.

A programação geral será divulgada pelo O Regional.

Karla Sibro

Da Reportagem Local