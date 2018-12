500 Crianças Recebem Brinquedos das Mãos do Papai Noel do Panela Solidária

500 crianças receberam brinquedos das mãos do Papai Noel do projeto Panela Solidária. A magia e emoção tomaram conta da ação que atendeu nesta semana as crianças carentes dos bairros Jardim Eldorado, Pachá I e II, Solo Sagrado e Bom Pastor. Durante o ano, os voluntários do projeto entregam semanalmente sopa para essas famílias carentes.

Além do sus­­­tento, os voluntários também se preocuparam em terminar 2018 com uma festa diferente. Pelo quarto ano consecutivo, as crianças também foram beneficiadas com os brinquedos.

A entrega aconteceu no Eldorado e concentrou as crianças dos demais bairros. “Foi uma emoção muito grande ver a alegria dessas crianças quando receberam das mãos do Papai Noel o presente. Foram todos presentes novos arrecadados por meio de doação de um e de outro e também o restante que faltou, nós tiramos do nosso caixa, que usamos para compra de alimentos para fazermos a sopa, para comprarmos o que faltava. Foi uma grande festa e alegria”, informa o voluntário Júlio Messias, um dos responsáveis pela ação.

Quem presenciou a ação pode ver a fraternidade e a solidariedade estampadas no momento das trocas de presentes e da entrega da sopa. O único objetivo do grupo de amigos é levar para famílias carentes da cidade a fraternidade, o amor e a solidariedade.

“Não temos vínculo político e religioso com ninguém. Somos um grupo eclético: católicos, evangélicos, ateus, espíritas… Mas todos juntos a um propósito: a fraternidade. O que a gente faz é preparar a sopa, colocar energia nela e distribuir. E neste mês também aproveitamos para alegrar a garotada”, ressaltam os membros do Panela Solidária.

A produção da sopa começa na segunda-feira e termina na terça-feira, por volta das 18h30. São usados cerca de 30 a 40 quilos de macarrão, 250 quilos de legumes e 10 quilos de carne por semana no preparo da sopa. Por mês, mais de 7 mil refeições são servidas.

“Essa é uma mega sopa. Uma sopa com bastante sustância, tem macarrão, carne, legumes e é muitas das vezes o alimento da semana desse pessoal. Começamos na segunda, a condicionar os alimentos e na terça damos início ao cozimento e a todo o preparo”, dizem os voluntários.

A Panela Solidária é responsável pelo preparo da sopa e o “Projeto Fome do Pão e Fome da Palavra” da Igreja Imaculada Conceição de Catanduva é o responsável pela entrega.

“Somos uma fábrica de sopa e o pessoal da Igreja Imaculada Conceição é responsável, na distribuição. Nós vamos juntos e ajudamos na organização, mas eles são os responsáveis em distribuir para as famílias carentes”, frisam.

SERVIÇO

A pessoa interessada em se tornar voluntária ou fazer doação de alimentos deve ligar no telefone (17) 99109-0022 e falar com Júlio Messias. A sede do Panela Solidária está localizada a rua Corumbá, nº 512, no Jardim Salles. Para acompanhar os trabalhos realizados pelo grupo basta acessar no Facebook – Projeto Panela Solidária. Karla Sibro

Da Reportagem local