50 Atiradores Participam de “Operação Alvorada” Para Enriquecer Conhecimentos

50 atiradores do Tiro de Guerra 02-012 de Catanduva participaram da “Operação Alvorada” para enriquecer conhecimentos. As instruções foram realizadas em Pindorama, na sede área da Sede do Pólo Regional Centro-Norte (Fa­­­­zen­­­da Experimental) nos dias 13, 14 e 15 deste mês. O ob­­­je­­­­ti­­­vo da operação é aprimorar as atividades militares dos atiradores para capacitar na formação dos futuros reservistas de 2ª categoria, combatentes da guarda territorial.

De acordo com o subtenente Alexandre Relly foram realizadas atividades que exigiram dos atiradores força física e mental.

“Dos 50 jovens atiradores foram exigidos física e mentalmente, e se saíram muito bem na atividade, evidenciando os atributos essenciais dos militares do Exército como Camaradagem, Espírito de Corpo, Disciplina e Abnegação”.

A atividade foi realizada com apoio da prefeitura e da empresa Cocam.

Durante o ano, o TG realiza atividades de capacitação dos futuros reservistas. No mês passado foi realizado o curso de formação de cabos 2018. Ao todo, 14 atiradores voluntários participaram da ação e foram promovidos a graduação de cabo da reserva de 2ª categoria. No treinamento, os atiradores participaram de várias atividades militares com o objetivo de formar monitores do TG para desempenharem a função de auxiliar de instrutor.

Karla Sibro

Da Reportagem Local