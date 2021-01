4º Bpamb de Catanduva Multa em R$ 21 Mil Homem Que Mantinha Aves em Cativeiro

Durante ação integrada entre Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental e do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior, visando combater o tráfico de animais silvestres, constatou-se que em uma propriedade no município de Catanduva haviam aprisionadas em dois viveiros quatro Araras Canindé e dois Tucanos Toco.

As aves estavam num cativeiro em um imóvel localizado na Estrada Vicinal Comendador Chafic Saab. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (27).

Diante dos fatos o infrator foi autuado administrativamente e responderá pelo crime em liberdade. Os tucanos foram depositados ao infrator e as araras foram encaminhadas ao Zoológico de São José do Rio Preto (SP).

Em casos de dúvida, procure uma de nossas unidades para orientação e/ou denuncias: 1ª Cia – São José do Rio Preto – (17) 3201-3670, 2ª Cia – Fernandópolis – (17) 3348-1020, 3ª Cia – Franca – (16) 2103-6350, 4ª Cia – Ribeirão Preto – (16) 3996-0450.

Ariane Pio

Da Reportagem Local