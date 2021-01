4º Batalhão de Polícia Ambiental Apreende Pássaros Silvestres em Cativeiro em Santa Adélia

Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental apreenderam oito pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro, sem autorização do Ibama, em um imóvel no município de Santa Adélia. Também foram encontradas várias munições e petrechos para pesca e caça.

Os pássaros da fauna silvestre nativa foram apreendidos e recolhidos à sede do 4º BPAmb. e, segundo os policiais, serão destinados para um local autorizado, “que tenha condições de readaptá-los” para que possam ser reintroduzidos em seus habitats. O infrator foi autuado administrativamente. Todo o material de caça e pesca foi apreendido.

O 4º BPAmb adverte, manter aves silvestres nativas em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente configura infração administrativa sujeita à multa e apreensão, além de crime ambiental.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local