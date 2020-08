4º Batalhão Da Polícia Ambiental Adere a Campanha “Sangue Verde”

Em época de pandemia, o 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, que abrange Catanduva também, com intuito de fomentar as boas práticas, solicita para que a população não deixem de doar sangue.

Assim, será lançada a campanha “Sangue Verde”, onde voluntariamente, o efetivo de Policiais Militares Ambientais da Unidade fará tal ato, que não é apenas um ato de solidariedade, sendo também um ato de vida e um ato de cidadania.

Os estoques dos bancos de sangue, nesse delicado momento principalmente, necessitam de atenção, pois estão baixos.

Uma só doação feita pode beneficiar até quatro vidas.

Além dos policiais da ambiental quem desejar fazer a doação de sangue, não precisa estar em jejum. Pelo contrário, é importante estar bem nutrido, evitando alimentos gordurosos no dia anterior. O doador precisa ter entre 18 e 69 anos, ter mais de 50 quilos e estar bem fisicamente. Caso apresente algum sintoma gripal, é recomendado evitar a doação.

O agendamento pode ser feito de quarta-feira a domingo, das 7h às 13h. Na data combinada, o doador deve apresentar documento com foto. O Hemonúcleo está localizado na Rua 13 de maio, 974, no Centro em Catanduva. Mais informações pelo telefone (17) 3522-7722.

Ariane Pio

Da Reportagem Local