4º Almoço Da Primavera Realizado Pela Igreja Presbiteriana No Domingo

stã é histórica e estão há quase 100 anos em Catanduva. “Buscamos ser relevantes em todos os aspectos da sociedade cumprindo os mandamentos de Deus sobre amar ao próximo”.

O evento que já acontece há alguns anos. 2016 2017 e 2018 reuniram mais de duas mil pessoas. Nas outras edições a arrecadação foi destinada à reforma do templo e ao salão social da igreja e também a construção dos banheiros. Já nesta edição, destinará o lucro arrecadado para construção da casa paroquial e pastoral da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Para este ano o público estimado do evento é de 1200 pessoas.

O preço dos convites é de R$ 30 e criança até 10 anos não paga. No cardápio do Almoço de Primavera: arroz, mandioca, farofa, vinagrete, pão, carne bovina moída e pedaço, suíno, frango e linguiça. As bebidas não são inclusas. Os convites podem ser adquiridos pelo telefone 3523-9191 ou na Rua Minas Gerais, 400, Centro.

Sobre a Igreja Presbiteriana- Crer na Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática para nossas vidas. Crer que ela é a Palavra de Deus. Basicamente, quando falamos de Fé Reformada, referimo-nos à verdadeira religião cristã, como foi recuperada durante a Reforma Protestante dos séculos 16 e 17. A fé Reformada, que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê, mas você não encontrará a abordagem daqueles pontos cardeais da religião cristã que as Igrejas Reformadas compartilham com as demais, a saber, a Trindade, a expiação, a justificação pela fé, o nascimento virginal e a ressurreição corpórea de Jesus, seus milagres e a inspiração das Escrituras Sagradas.

Como meio de exposição da Bíblia Sagrada, a Igreja Presbiteriana do Brasil adota os seguintes Símbolos de Fé: Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster e Breve Catecismo de Westminster.

Ariane Pio

Da Reportagem Local