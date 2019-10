4ª Festa Do Dia Das Crianças “Amigos Do Bem” Será Realizada No Sábado

A 4ª Festa do Dia das Crianças “Amigos do Bem” acontecerá neste sábado (12), no Jardim Salles, as 8h30 até às 12h, com arrecadação de alimentos em prol de entidades beneficentes de Catanduva. Um dos integrantes da organização, Welker Silva, conta que o objetivo é fazer uma festa de solidariedade onde todos possam se beneficiar como as crianças e os projetos na qual serão destinadas as arrecadações. Quatro instituições de caridade serão beneficiadas dentre elas, o Projeto Corujas do Bem.

Segundo Welker a ideia surgiu em 2016, por ele mesmo, com a realização de uma festa com a intenção de oferecer uma manhã – sempre no dia das crianças – de um jeito bem diferente para toda a vizinhança do Jardim Salles.

Na época o idealizador lembrou que foi uma verdadeira recompensa quando viu as crianças sorrirem e brincarem. “Realizei a festa com todo amor e carinho para que todos aproveitassem o máximo. Por ser a primeira, eu fiquei muito feliz por ver o sorriso no rosto de cada criança que estava na festa. Com certeza é um sentimento maravilhoso quando proporcionamos alegria para os outros”.

Com o sucesso do primeiro evento, em 2017, Welker chamou um amigo para apoiar a segunda edição da festa infantil. O amigo Bruno Costa veio com para alavancar e somar no projeto. E assim, naquele ano fizeram a festa em um Buffet infantil de Catanduva onde o intuito foiajudar as instituições de caridade com arrecadação de alimentos. Em 2018, mais dois integrantes vieram compor o quadro da equipe, Carlos Eduardo e Helton Marques, como a festa já estava bem popular, eles tiveram de ir para um lugar ainda maior, e foi feita em um campo de futebol. “Me lembro bem, foi imenso aquele ano onde conseguimos atender cerca de 900 pessoas e quase 1 tonelada de alimentos arrecadados, ficamos muito felizes” conta Welker.

Neste ano o grupo está formado por sete pessoas: Welker Silva, Bruno Costa, Carlos Eduardo, Helton Marques, Jeferson Ranzani, Natália Biancard e Claudia Albani. E a festa segue por seu 4º ano e tem a expectativa de atender 1200 pessoas e com a meta é arrecadar mais de 1 tonelada de alimentos. A festa contará com personagens e brincadeiras como futebol de sabão dois do tobogãs, castelinho pula-pula e outros 10 brinquedos. Além de ter comidas e bebidas: sorvete, guaraná, água, pipoca, algodão doce, suco, cachorro quente e doces.

O endereço da festa é Rua Aparecida do Taboado esquina com Rua Atlântida, Bairro Jardim Salles, entrada 1 quilo de alimento não perecível.

Ariane Pio

Da Reportagem Local