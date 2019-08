4ª Edição Do Abrace HCC Conta Com As Rádios Catanduvenses

Acontece no dia 21 de setembro a 4ª edição em prol da solidariedade, dia de unificar toda a comunidade em uma mesma causa, para ajuda do Hospital de Câncer de Catanduva da Fundação Padre Albino. Com esse espírito, as rádios da Cidade Feitiço se unem no “Abrace HCC” que será na Praça Monsenhor Albino. A campanha que começou a arrecadar fundos em prol do hospital e termina no dia da ação na praça com a união das rádios de Catanduva.

Neste ano serão sete emissoras de rádio que participarão. São elas: Band FM, Ondas Verdes FM, Difusora FM, VOX FM, Jovem Pan FM, Nativa FM e CBN. A programação será especial e ao vivo com os locutores que estarão na Praça falando sobre a importância do HCC.

Em cadeia, as rádios da cidade terão a missão de transmitir a mesma programação, divulgando informações sobre o hospital. Depoimentos de pacientes, ex-pacientes, médicos, profissionais da área da saúde, doadores e colaboradores farão parte da programação.

Conforme aponta o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, o evento que é extremamente importante para a divulgar o apoio de solidariedade ao HCC . “Sem o envolvimento de toda a sociedade dificilmente projetos em benefício dela própria conseguem sair do papel. Temos muita esperança em alcançar nossos objetivos ao longo do tempo”, disse. Amarante aponta que a campanha de captação de recursos para o HCC pode ser ajudada por meio de moedinhas até doações maiores. “Como todos os demais hospitais especializados em oncologia e que atendem usuários do SUS há necessidade de campanhas regulares e constantes de captação de recursos para fazer frente ao custeio sempre crescente do serviço oferecido à população”, complementa.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino aponta que as campanhas não são só da Fundação Padre Albino, mas sim de toda a comunidade, todos que de uma maneira ou de outra serão beneficiados com o hospital especializado. Ele agradeceu e destacou a importância desse projeto desenvolvido pelas emissoras de rádio de Catanduva.

Para quem quiser ajudar qualquer quantia para o HCC pode ligar no centro de captação 3311-3365 ou pelo whatzaap 17- 997897859.

Ariane Pio

Da Reportagem Local