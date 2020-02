48 Imóveis de Catanduva Recebem Notificações Por Ter Larva de Aedes

Quarenta e oito imóveis de Catanduva receberam notificações por ter larva de dengue, em um mês. Conforme a prefeitura em todos os locais em que são encontradas larvas, são feitas coleta do material e posterior analise laboratorial para identificar se realmente se trata de larva do mosquito Aedes Aegypti.

O balanço prévio da Secretaria de Saúde aponta para focos encontrados pelos agentes de endemias em ralos, caixa de areia, garrafas retornáveis, regador, lonas, baldes com água da chuva, pneu, latas, frasco e gavetas, planta na água, cinzeiro, vaso sanitário, pá de lixo, brinquedo, piscina desmontável e banheira usada para bebedouro de animal.

Constatada a irregularidade, é emitida a advertência para que sejam tomadas as devidas providências. Em caso de reincidência, é aplicada multa de 100 Ufrcs, que equivale a R$ 297,07. O valor é acrescido progressivamente em outras ocorrências. Para infrações referentes a estabelecimento comercial ou industrial, além de multa, há risco de cassação da licença de funcionamento.

Se houver recusa à nebulização, o dono do imóvel será multado em 30 Ufesps, equivalente a R$ 828,30. A autuação visa banir o morador por tentar impedir o procedimento – chamado de fumacê – que tem objetivo de controlar o mosquito adulto em área com grande concentração de casos positivos de dengue. Balanço da Secretaria Municipal de Saúde aponta para 26 multas aplicadas por negligência no ano passado, sendo 21 por larvas de dengue e cinco por recusa à nebulização. Para todos os processos, há possibilidade de recurso.

Denúncias de imóveis em condições propícias à proliferação do Aedes podem ser feitas pelo Disque-Dengue pelo telefone 3531-9200, em horário comercial. À noite e finais de semana, a denúncia pode ser feita à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, que mantém trabalho conjunto com a Vigilância Sanitária.

Karla Konda

Editora Chefe