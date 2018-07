473 Dias Após Queda, Ponte da José Nelson Machado é Liberada

473 dias – foi esse o tempo que o catanduvense teve que esperar para voltar a passar pela avenida Engenheiro José Nelson Machado. O local foi liberado integralmente no último domingo (29) para passagem de veículos. A novidade foi motivo de comemoração para os moradores, já que até mes­mo bolo celebrou o aniversário de queda da ponte neste ano.

Foram 15 meses aguardando para voltar a ter o caminho de rotina. Antes disso, um desvio foi feito pela avenida Daniel Soubhia/ XV de No­­vembro, o que deixava o trajeto que antes levava segundos, a demorar minutos, além dos metros que foram adicionados no percurso.

Um vídeo do trânsito no trecho foi publicado na página do O Regional no Facebook. Lá, vários foram os internautas que comentaram. Um deles apontou para finalmente a conclusão dos trabalhos. Outro disse que já nem sabia como passar pelo trecho.

Teve outro que agradeceu a Deus. “Aoooo milagre, glória a Deus acabou. Já era tempo. Até que passou rápido”, disse outro. Também teve gente que aproveitou para estrear a ponte nova e percorrer toda a extensão da avenida.

No fim da tarde do último sábado (28), equipes haviam liberado o trecho para a passagem. Depois disso o local voltou a ser interditado e no domingo (29) ajustes foram feitos. Nas redes sociais, o setor de comunicação da prefeitura informava que profissionais trabalhavam na data para finalizar a sinalização de solo sobre a ponte e proximidades.

O prefeito Afonso Macchione disse no fim da tarde que a passagem estava liberada “Pessoal, o trânsito voltou a fluir normalmente. O acesso foi liberado integralmente hoje (no domingo), com a conclusão do serviço de sinalização de solo”, afirmava.

A reportagem de O Regional esteve no local na tarde de ontem. Equipes do setor de obras e serviços estavam atualizando os semáforos do trecho, além de realizarem trabalhos na passagem de pedestres, que ainda era feita de forma improvisada. Terra ainda estava no local, mas a expectativa é de que ainda nesta semana seja concretado.

Foi em abril deste ano que o vereador Benedito Alexandre Pereira (DEM), o Ditinho Muleta levou um bolo na sessão da Câmara para comemorar o aniversário de um ano da queda da ponte que ainda não havia sido finalizada.

Construção começou em setembro de 2017

A construção da nova ponte teve início em setembro do ano passado. Na época, já fazia cinco meses desde a queda. Duas empresas ficaram responsáveis pela realização dos trabalhos até a conclusão. Por conta do descumprimento dos prazos, elas tiveram os contratos rescindidos. O prazo inicial era de conclusão em 90 dias. “O investimento na obra foi possível após acordo entre Prefeitura e Câmara, em que o Legislativo decidiu antecipar parte do duodécimo, devolvendo R$ 600 mil aos cofres públicos – valor que seria disponibilizado somente no final do ano passado”, informa a assessoria de imprensa do executivo.

A prefeitura também bancou a construção da barragem de contenção no ribeirão São Domingos que foi realizada em março deste ano. O objetivo foi o de reforçar a proteção da estrutura da nova ponte, já que a proteção que havia no local foi danificada com a queda da ponte.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local