42 idosos foram adotados na campanha ‘Mãos de Natal’ do Recanto Monsenhor Albino

O Recanto Monsenhor Albino lançou no último mês de Novembro a 4ª edição da campanha ‘Mãos de Natal’ que tem como principal objetivo arrecadar presentes para os idosos assistidos pela entidade para presenteá-los no Natal. A equipe do Recanto conversou com cada idoso para saber o que gostaria de ganhar de presente e os itens solicitados foram marcados juntos com as fotos das mãos de cada um no site do Recanto. O evento fechará com chave de ouro as atividades realizadas pela entidade durante o ano. A entrega será realizada no dia 17 de Dezembro, no Recanto, e o Papai Noel fará questão de entregar os presentes nas mãos de cada um, até mesmo os internos acamados não deixarão de ganhar os mimos. No total, 42 idosos receberão presentes.

O projeto existe desde 2016 no Recanto Monsenhor Albino que começou a promover a campanha adote um idoso. A ideia surgiu entre os próprios funcionários que perceberam que os idosos tinham alguns desejos de ganhar presentes especiais. Como todo ano, a instituição realiza a confraternização de final de ano, e naquele ano pensou em fazer algo diferente. Na época o tema foi “A mão que acariciou que tanto trabalhou, hoje necessita de um carinho”. Os pedidos sempre são simples, cheios de histórias e sentimentos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local