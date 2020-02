413 Pessoas São Detidas Em Dois Dias Da ‘Operação Carnaval Mais Seguro’

Em ação conjunta das polícias Civil e Militar, foi realizada, desde a meia-noite de sábado (dia 15), a ‘Operação Carnaval Mais Seguro’, com o objetivo de reforçar a segurança da população durante todo o período de festa. Nos dois primeiros dias da folia, 64.847 pessoas foram abordadas, sendo 265 presas, 21 adolescentes apreendidos e 127 procurados pela Justiça capturados. “Dentre as prisões, quatro colombianos, sendo três mulheres, foram detidos por policiais da ROCAM com 48 celulares furtados e roubados durante um bloco na Avenida Brigadeiro Faria Lima, de domingo (16). A ocorrência foi encaminhada ao 14º DP. Na Avenida Luis Carlos Berrini, no início da tarde, um policial civil interveio em uma tentativa de assalto. O caso foi registrado no 27ª DP”, informa nota oficial divulgada pelo Governo do Estado de São Paulo.

Uso de drones

Também no sábado, drones utilizado pela PM flagraram dois suspeitos roubando pessoas em um bloco de rua em Pinheiros. A imagem foi repassada ao Copom, que acionou os policiais militares em patrulhamento pelo local. Dois suspeitos foram detidos e encaminhados ao 14º DP. “Com auxílio da equipe do Olho de Águia, os agentes de segurança do Estado também detiveram um homem de 21 anos e um adolescente de 16, que furtavam foliões durante um bloco na Praça da República, também neste sábado. Eles foram encaminhados ao 2º DP (Bom Retiro). Reconhecida pelas vítimas, a dupla permaneceu à disposição da Vara da Infância e da Justiça. Em bloco na Barra Funda, durante monitoramento do Olho de Águia, a equipe policial localizou dois drones utilizados de maneira irregular, abaixo de 30 metros horizontais, colocando as pessoas em risco. Dois pilotos foram detidos ao 91º DP por não apresentarem documentação dos dispositivos completa”, continua a nota.

Números totais

“Desde o início da operação, 45.017 veículos foram vistoriados, 24 armas e 59,9 kg de drogas apreendidas. Além disso, os policiais recuperar 69 veículos produtos de roubo ou furto.

A ‘Operação Carnaval Mais Seguro’ de 2020 tem um esquema especial com uma média de 15 mil policiais civis e militares atuando diariamente em todo o estado de São Paulo.

Também há reforço no número de viaturas e de aeronaves. São doze helicópteros Águia do Comando de Aviação da PM (CavPM) destacados para o patrulhamento diário, monitoramento em tempo real em locais de eventos por meio do Dronepol – em média, 50 drones por dia”, finaliza.

