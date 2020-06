40% das Empresas do Setor da Alimentação de Catanduva Adotaram Medida Provisória

Quarenta por centro das empresas do setor da alimentação adotaram a Medida Provisória (MP) 936 na base de atuação do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal). A informação foi passada pelo presidente da entidade, Marcelo dos Santos Araújo, em live realizada na última terça-feira, 16 de junho, pelas plataformas Zoom e Facebook.

De acordo com o dirigente sindical, os principais segmentos que adotaram a medida provisória foram de massas alimentícias, doces e conservas alimentícias e panificadoras e confeitarias.

“Nesses três setores, a adoção foi mais intensa. Porém, com exceção das indústrias de suco e as usinas de açúcar, a maioria das empresas fez algum acordo para suspensão de contrato de trabalho e redução de salário”, explica.

Segundo Araújo, mesmo que o acordo não tenha que passar pelo Sindicato, a diretoria da entidade orientou as empresas para que tudo fosse feito conforme a MP, pois os trabalhadores têm o direito de receber as informações corretas e esclarecedoras. “Entendemos que seja um momento difícil, que ninguém esperava passar. Porém, o trabalhador precisa saber todas as condições previstas na MP. Obviamente, ele não negaria o acordo com a empresa, correndo o risco de perder o emprego, mas isso não pode ser usado para enganar as pessoas”, salienta.

Mesmo com a suspensão de contrato de trabalho e redução de salários, benefícios como ticket alimentação e cesta básica, plano de saúde e odontológico não podem ser cortados.

“Os trabalhadores também continuam pagando normalmente empréstimos, coparticipações. Isso não muda”, afirma.

A preocupação, segundo ele, é com as possíveis demissões que podem ocorrer após o vencimento da medida provisória.

“O cenário pós-pandemia é preocupante. Sabemos que a situação econômica do País, como um todo, é delicada e se agravou com a crise de saúde”, diz.

O Plenário do Senado aprovou, ainda na terça-feira, que a MP 936 tenha validade durante a pandemia da Covid-19.

Entre as principais mudanças do texto se refere ao período de redução de salário ou suspensão de contratos. O Plenário do Senado ampliou a medida para enquanto durar o período de calamidade pública.

Publicada em abril, a MP criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O programa garante o pagamento, pelo governo federal, de uma parte do seguro-desemprego por até 60 dias ao trabalhador com contrato suspenso ou por até 90 dias se o salário e a jornada forem reduzidos. Ao empregado é garantida ainda a permanência no emprego pelo dobro do período em que teve o salário reduzido. Em nenhuma situação o salário pode ser reduzido a valor inferior ao salário mínimo em vigor (R$ 1.045).

A redução de jornada permitida pelo programa poderá ser de 25%, 50% ou 75%, e regras variam de acordo com a faixa salarial do trabalhador. Além disso, os períodos de suspensão e redução cobertos pelo programa poderão ser prorrogados por decreto do Executivo enquanto durar a pandemia.

A prorrogação do Programa Emergencial para os trabalhadores com contrato suspenso precisa ser feita de imediato, pois os 60 dias previstos na versão original da MP já se encerraram. Como a regra da prorrogação foi introduzida pelo texto do Congresso, ela só estará em vigor depois da sanção presidencial.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

