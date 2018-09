40 Alunos Da Rede Municipal Participam do Coral ‘Vozes de Catanduva’

40 alunos da rede pública participam do Coral “Vozes de Catanduva”, um projeto das Secretarias de Cultura e Educação. A iniciativa prevê apresentações no período natalino e nas janelas da Faculdade de Tecnologia de Catanduva (Fatec). O público-alvo são alunos de 7 a 14 anos de cinco escolas municipais (Darci Helena Delgado Januário, Arnaldo Zancaner, Nelson de Macedo Musa, Graciema Ramos da Silva e Waldemar Martins Aydar). O projeto integra o Programa de Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura.

De acordo com informações da Secretaria de Cultura, os ensaios são realizados desde abril, uma vez por semana, no Centro Cultural. A regência do coral é da cantora Martha Ocon como titular e sua filha, Sula Ocon, como auxiliar.

Conforme explica a profissional, os ensaios permitem que as crianças ampliem seus conhecimentos em relação à música. “São aplicadas técnicas de relaxamento, aquecimento vocal e respiratório, expansão pulmonar, funcionamento correto do diafragma, técnicas de respiração, controle do ar, noções de teoria musical (melodia, harmonia e ritmo), afinação e tonalidade”, explica Martha.

Para a secretária de Cultura, Cris Anovazzi, o projeto aproxima e desenvolve o interesse cultural das crianças. “Utilizaremos a música como meio de aprendizado, estimulando e despertando a sensibilidade e o interesse pelas artes, permitindo a percepção, interpretação e expressividade das emoções por meio de técnicas, estudos progressivos e diferentes estilos musicais”, disse.

A secretária de Educação, Tânia Fonseca, ressalta que as atividades têm objetivo de promover o aprendizado, além de oferecer um espetáculo à população. “A música e a musicalização são elementos que, comprovadamente, auxiliam para o desenvolvimento da inteligência e integração do ser humano. Potencializam a sensibilidade, criatividade, senso rítmico, memória, concentração e socialização.”

O Coral “Vozes de Catanduva” é mais um presente oferecido à população pelos 100 anos da Cidade Feitiço.

Da Reportagem Local