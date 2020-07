4% da População de Catanduva Está Inserida no Programa Bolsa Família

4% da população de Catanduva está inserida no programa do Governo Federal Bolsa Família. Dados são de nova ferramenta apresentada pelo governo e que divulga estatísticas de todos os municípios brasileiros sobre o Cadastro Único.

De acordo com o levantamento até final de junho, Catanduva tinha 1.921 famílias beneficiárias do Bolsa Família sendo 5.816 pessoas diretamente beneficiadas pelo Programa. Dentre essas famílias, 84,9 % dos responsáveis familiares (RF) são do sexo feminino.

“O Programa prevê o pagamento dos benefícios financeiros preferencialmente à mulher, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da autonomia feminina tanto no espaço familiar como em suas comunidades”, informa o governo.

Ainda segundo o relatório, a cobertura do programa é de 80 % em relação à estimativa de famílias pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O governo federal informa ainda que Catanduva está próxima da meta de atendimento do programa. “O foco da gestão municipal deve ser na manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que as famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento interrompido. A gestão também deve realizar ações de Busca Ativa para localizar famílias que estão no perfil do programa e ainda não foram cadastradas”.

Apenas em junho foram transferidos R$ 317.651,00 às famílias do Programa e o benefício médio repassado foi de R$ 165,36 por família.

O valor e os tipos de benefícios recebidos pelas famílias variam de acordo com o perfil de renda, tamanho e composição familiar (se há crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes na família, por exemplo).

