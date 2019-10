3º Encontro De Psicologia Será Realizado Amanhã No Mahatma Gandhi

O Anfiteatro Amil Zakia do Hospital Mahatma Gandhi, da FPA – Fundação Padre Albino, será palco do 3º Encontro de Psicologia. O evento é aberto a todo o público interessado e começa a partir das 19h00 de amanhã, dia 9 de outubro, sendo necessária a doação de uma toalha de banho para efetivar a inscrição. As mesmas serão doadas ao hospital.

É ressaltado, na imagem promocional, que os que ainda não se inscreveram e desejam participar não precisam se preocupar: das 19h00 às 19h30, poderá ser realizada a inscrição no local. Já às 19h45, será dado início ao circuito de palestras falando sobre o tema ‘Família e a construção de subjetividade dos seus filhos’. Às 20h25 palestra a respeito de ‘Tecnologia, limites, divórcio e problemas escolares. E agora, pais?’.

Das 21h05 às 21h20, haverá um intervalo para descanso e venda de livros e cd’s. O evento será retomado a partir das 21h20, sobre ‘Dificuldades x Aprendizagem’. Já das 22h00 às 22h30, irá ocorrer o encerramento e sorteio de livros e cd’s. Aos que participarem, será dado um certificado de três horas, que será enviado por meio do e-mail informado no ato da inscrição.

Vale reforçar que todo o evento será acompanhado por uma intérprete em libras.

Da Reportagem Local