3º Chá Beneficente em Prol da APAE Será Realizado Amanhã

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE irá realizar neste sábado (26), a 3ª edição do Chá Beneficente. O evento será na Loja Maçônica Tranquilidade e Esperança, das 15h às 18h. O convite custa R$50,00 e a quantia arrecadada será para a manutenção da entidade.

“É um evento onde reunimos as mães de nossos assistidos, pessoas da comunidade de Catanduva e Região, em um momento agradável e de descontração”, comentou a diretora da instituição, Maura Guerreiro.

O chá é um dos tradicionais eventos da entidade e contará com a presença da Casa da Amizade do Rotary de Catanduva, que estará vendendo Sal Temperado e o valor vendido será revertido para a APAE. “É a união de pessoas do bem fazendo o sucesso do evento”, ressaltou Maura. A APAE atende em média 350 pessoas e conta com o apoio de 90 funcionários. Na instituição são atendidas pessoas com deficiência intelectual e múltiplas. É oferecido escola especial, atendimento clínico e apoio social às famílias. O cardápio conta com torradas e patês, saladas: berinjela, abobrinha, cuscuz, farofa fria; salgadinhos, torta de legumes, bolos de cenoura e laranja, doce de abóbora. Incluso bebidas, suco e água. Além da exposição dos trabalhos manuais dos alunos e diversos brindes. Para quem deseja adquirir os convites basta entrar em contato pelo telefone (17)3531-9777.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local