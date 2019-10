3ª Feira Do Comércio De Palmares Paulista Será Realizada Em Novembro

A cidade de Palmares Paulista realizará nos dias 7 a 9 de novembro, o 3º Feirão do Comércio, o evento será realizado no Centro Comunitário Francisco Gíglio, aberto ao público nos dias 7 e 8 de novembro, atenderá das 19h às 22h e no dia 09 de novembro, das 10h às 18h. A prefeitura de Palmares Paulista e Câmara Municipal ainda prepararam atrações musicais, oficina de artes e feira de gastronomia. Segundo a organização estão confirmados mais de 25 lojistas com qualidade de produto e ótimos preços.

Os setores são os mais variados: calçados masculino, feminino, infantil e esportivo, roupas femininas, masculinas, infantil, moda cristã e plus size, games e acessórios para celular, óculos de sol e grau, maquiagem e produtos de beleza. A organização do evento garante que nessa 3ª Feira do Comércio, que já se firmou como tradicional, traz um grande retorno para os comerciantes e para a população. “Os produtos vendidos na feira são de qualidade e possui um bom desconto, o que atrai a população. Aliás, muitas pessoas esperam o ano todo para comprar determinados itens na feira”, analisa o coordenador do evento. A estimativa de público é de mais 3 mil para esse ano nos três dias como no ano passado.

A prefeitura de Palmares Paulista convida a todos os moradores da cidade e região para prestigiar o evento que tem âmbito familiar e festivo e assim promover o desenvolvimento do comercio local.

Ariane Pio

Da Reportagem Local