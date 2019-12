3ª Edição Da FLECITA Será Realizada Em Itajobi Em Dezembro

O Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Prefeitura de Itajobi apresentam a 3ª Edição da FLECITA – Feira Literária, Cultural e Educacional de Itajobi que será realizada nos dias 09, 10 e 11 de Dezembro. Já é bem tradicional na cidade, a Feira será realizada no ‘Centro Municipal de Educação e Cultura Padre Osmar Ticianelli’, que será inaugurado no dia da abertura do evento,09 de dezembro.

A 3ª FLECITA tem como tema ‘Contos e Fábulas’ e traz toda a magia dos livros por meio de trabalhos desenvolvidos por alunos, professores e funcionários das Escolas Municipais de Itajobi, com clássicos da Literatura Infanto Juvenil. Serão realizadas apresentações Teatrais e de Dança e também atividades culturais e educacionais. Além disso, a feira contará com a ‘Feira do Livro’, onde os visitantes poderão encontrar centenas de títulos nacionais e internacionais.

Segundo os organizadores, o objetivo do evento é promover a Cultura por meio do envolvimento de toda a comunidade escolar e cidadãos de Itajobi e região, estimulando a leitura e proporcionando o contato com as artes. A feira também contará com o ‘Cantinho do Escritor’, onde um escritor convidado fará um bate-papo com os visitantes. No ano passado, a feira contou com a presença de mais de mil visitantes por dia, entre alunos das escolas municipais, de escolas de cidade vizinhas, moradores de Itajobi e região.

Durante o dia, a Flecita também terá apresentações de teatro, danças e poesias. Já durante a noite serão realizadas apresentações especiais pelos alunos das escolas municipais. No dia 18 o Centro Municipal de Complementação Educacional ‘Hermes Bovarotti Júnior’ apresentará o musical ‘Peter Pan’. O encerramento da Flecita fica por conta dos alunos da EMEF Inspetora Maria Apparecida Nelli, com o musical ‘Bela Adormecida’. Já as outras noites contarão com apresentações como: Apresentação teatral ‘Pinocchio’ – EMEIF Jesus Menino, Apresentação Pequena Sereia – EMEI Magdalena Carpi Beggiato, Musical Cinderela – EMEIF José Cardoso de Mattos, Coletânea de Poesias – EMEF Inácio da Costa, Apresentação teatral ‘Os três porquinhos’ – EMEI Profª Shirley Aparecida Furlan Aleixo

Ariane Pio

Da Reportagem Local