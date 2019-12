3ª edição da Feira de Projetos Didáticos do Sesi reuniu mais de 400 pessoas

No último sábado (7), foi realizado no Sesi Catanduva, a terceira edição da feira de Projetos Didáticos e Eixos Integrados. O evento foi aberto à toda comunidade e reuniu cerca de 420 pessoas. A mostra inclui trabalhos didáticos dos alunos do 1º ao 5º e sobre os eixos integrados dos estudantes do 6º ao 9º ano e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. A apresentação foi referente aos produtos finais estudados ao longo do ano pelos alunos.

Numa perspectiva de diálogo e interação com os pais, convidados e comunidade escolar, os estudantes apresentaram muitos temas curiosos, perguntas intrigantes, descobertas grandiosas e produções criativas, através de maquetes, exposições, labirintos, painéis, jogos, teatro, apresentações, danças e campanhas solidárias. Foram doados Lacres e cartelas de remédios à Associação Sempre Viva, brinquedos novos e usados à entidade Casa Lar da Criança e a Casa de Apoio à criança, além de kits de higiene à associação beneficente de Pindorama Lar dos Velhinhos.

De acordo com Giovana Flório, professora do Sesi e uma das organizadoras do evento, a feira foi um sucesso em número de pessoas e dos resultados de pesquisas. “Nossa gratidão aos pais, aos colaboradores das Associações Beneficentes, à psicóloga Tatiana Lamana, à Secretaria de Saúde – Setor EMCAa , com o servidor Diego Palmieri, a Secretaria de Esporte com o grupo da 3ª Idade , com o professor Max Cruz que estiveram presentes nesta manhã, aos estudantes e à toda equipe da Escola SESI de Catanduva”, destacou.

