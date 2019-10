3ª Corrida E Caminhada Da Proclamação Da República Será no Dia 10

No dia 10 de novembro, em Itajobi, acontecerá 3ª Corrida e Caminhada da Proclamação da República. As inscrições para participar podem ser feitas no site até dia 7 de novembro, com caminhada de 2 km, corrida kids e corrida de 5 km. A taxa de inscrição para itajobienses serão dois litros de leite e para interessados de outras cidades o valor é de R$ 20 no primeiro lote e R$ 25 no segundo lote. Os leites serão doados para o HCC.

A 3ª Corrida e Caminhada da Proclamação da República será realizada pela Prefeitura de Itajobi e destina-se a atletas e desportistas em geral de ambos os sexos devidamente inscritos.

Segundo Departamento de Esportes de Itajobi, a largada e chegada e estrutura da prova será no Centro Cultural e Esportivo Waldemar de Falco, Rua Ceará s/n Centro de Itajobi. A largada da corrida kids acontecerá às 7h30, corrida de 5 km as 8h15 e caminhada às 8h20; recomendamos que os atletas cheguem com antecedência de no mínimo 30 minutos. O prazo máximo para a conclusão da prova é de 01h00(uma hora) após a largada.

Não há idade mínima para participação da caminhada. A idade mínima para participação da corrida kids é de seis anos. A idade mínima para participação da corrida de 5 km é de 15 anos, desde que seja preenchido antes da prova termo de autorização e responsabilidade pelos pais ou responsável legal. Todos os inscritos receberão medalha ao concluir a prova.

Haverá também troféu para os cinco primeiros colocados gerais das categorias masculino e feminino e premiação em dinheiro: duas premiações – atletas do município e atletas da região. O site para inscrições é: runnerbrasil.com.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local