‘3ª Caminhada Contra o Câncer’ Reúne Cerca de 200 Pessoas Em Catanduva

A ‘3ª Caminhada Contra o Câncer’ reuniu cerca de 200 pessoas no último final de semana. A atividade, que antecedeu o mês oficial de combate a doença, teve como objetivo arrecadar recursos para o tratamento dos pacientes oncológicos, atendidos pelo Hospital do Câncer de Catanduva (HCC). Para participar, era necessário adquirir o kit com ingresso, boné e camiseta. Foram 193 kits vendidos. A informação é do setor de Captação de Recursos da Fundação, a pedido da reportagem de O Regional.

Além do caráter solidário, o evento reuniu esporte ao lazer. Foram duas voltas na pista de caminhada do aeroporto. “O intuito foi proporcionar uma tarde agradável entre os catanduvenses e apoiar a luta contra o câncer, ao mesmo tempo que divulgamos os serviços do Hospital do Câncer de Catanduva (HCC)”, disse a Fundação Padre Albino. Conforme informações já divulgadas, o HCC atende mais de 300 pacientes por mês em tratamento de quimioterapia, cirurgias e atendimento clínico oncológico.

De acordo com Angélica Rodrigues da Costa, gerente do setor, a verba arrecadada com a realização da 3ª Caminhada também será destinada para o término dos serviços de radioterapia. Depois de pronto, o serviço terá capacidade para atender de 100 a 120 pacientes por dia através do SUS, convênios e particulares.

“O evento foi bom, dentro das expectativas atuais. A arrecadação será para a finalização da obra”, conta Costa. A gerente ainda informou que já há previsão de realização de uma próxima edição da Caminhada em setembro de 2019.

Da Reportagem Local