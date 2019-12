38º Edição Da Feira Do Livro Supera Expectativas E Deixa Lista De Mais Vendidos

A 38ª Feira do Livro Espírita de Catanduva e Região aconteceu entre os dias 14 e 22 de dezembro no Proença Supermercados. Em quase 10 dias de feira, foram vendidos mais de 800 livros entre obras clássicas e lançamentos.

Mais de 60 colaboradores, entre jovens e adultos, participaram voluntariamente do evento. São eles, membros de casas espíritas da cidade e região. De acordo com a entidade organizadora do evento, a USE – União das Sociedades Espíritas de Catanduva, o objetivo principal da Feira é a divulgação das obras espíritas. “Todos os produtos foram ofertados com desconto, com todos os mais recentes lançamentos da literatura espírita e espiritualista à disposição do visitante. A pequena margem de lucro obtida com o evento é dirigida para a realização durante o ano de palestras, seminários, encontros e outros eventos gratuitos para toda a comunidade de Catanduva e região”, afirma Ariovaldo Pereira Lima, presidente da USE – Catanduva.

Foram diversas apresentações musicais com os cantores Demétrius Ambrizzi de Catanduva, Vinícius Ferreira da cidade de Olímpia, Fabiana Carmona e Fernando Guedes de Mirassol, Grupo Reluz de Catanduva, o coral Sementes de Luz da Assoc. Espírita o Semeador, de Catanduva e Daniel Teixeira, de Monte Azul Paulista. “Recebemos diversos depoimentos dos visitantes da Feira que alegam terem vivenciado momentos de muita paz e harmonia durante as apresentações”, destaca Thais Soares, uma das coordenadoras da Feira. Ainda tivemos as apresentações teatrais com os grupos Ciscos da Arte, que é composto por artistas amadores das cidades de Ariranha, Catanduva e Tabapuã. Para as crianças foram distribuídos mais de 70 kits de Leitura compostos por livros e revistas infantis, numa tarde muito especial com Contação de Histórias com o Grupo Condão, Pintura Facial com a Carol da Caedu Brinquedos, autógrafos e bate-papo com o autor de livros infanto-juvenis Cléber Galhardi, de Catanduva.

A intenção da organização do evento foi transformar a visita à Feira em momentos de diversão e interação com a família, além da prestação de serviço e apoio com a participação de profissionais da saúde no primeiro final de semana da feira.

Conheça os livros mais vendidos na 38º edição da Feira do Livro Espírita – Não Romance: Dentro de Mim, de José Carlos de Lucca; A Força do Um, de André Trigueiro; E o Verbo de Fez Parábola, de Haroldo Dutra Dias; A Bússola e o Leme, de Haroldo Dutra Dias; Meditação – A Arte da Serenidade, de Haroldo Dutra Dias.

Romances: A Força da Vida, de Zíbia Gasparetto; Os Mensageiros, de Chico Xavier; Nosso Lar, de Chico Xavier; No Mundo Maior, de Chico Xavier; Violetas na Janela, de Vera Marinzeck

Infantojuvenil: Jesus no Meu Lar, da Turma da Mônica; Allan Kardec Princípios e Valores, da Turma da Mônica; Fervi por Dentro, de Cléber Galhardi; Tremi por Dentro, de Cléber Galhardi

Luana, a Amiga das Estrelas, de Cléber Galhardi.

Bolso: Gotas de Sabedoria, de Emanuel Cristiano; Pão Nosso, de Chico Xavier; Todo Dia – Manhã, de Chico Xavier; Minutos de Sabedoria, de Carlos Pastorino; Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier.

Ariane Pio

Da Reportagem Local