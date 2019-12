38ª edição da Feira do Livro Espírita de Catanduva será realizada na próxima semana

A tradicional Feira do Livro Espírita de Catanduva chega à sua 38ª edição e nesse ano apresenta grandes novidades. O evento já esperado pela população de Catanduva e região será realizado de 13 a 22 de Dezembro no Proença Supermercados e contará com mais de 1,5 mil títulos de livros e audiovisuais. A mudança do local também irá propiciar um espaço extra para diversas ações socioculturais que vão desde atividades especiais com crianças e jovens a um Mutirão da Saúde que fará atendimentos gratuitos aos visitantes do evento.

De acordo com Ariovaldo Pereira Lima, presidente da União das Sociedades Espíritas de Catanduva, o evento contará com muitas novidades. “A divulgação das ideias espíritas busca o esclarecimento sólido sobre a realidade espiritual e suas leis e é através da convivência fraterna através do desenvolvimento moral de todas as pessoas que chegaremos a patamares de melhora do mundo que habitamos. Além da divulgação das obras espíritas, teremos, através das Oficinas, a possibilidade da convivência fraterna e interação entre as pessoas. O Mutirão da Saúde dará a oportunidade para os visitantes fazerem um check-up simples, porém, muito importante para a saúde do corpo e da mente. Outras novidades são os vales Kits de Leitura Infantil que estão sendo distribuídos para as crianças e os sorteios de combos literários com inúmeras obras. A intenção da USE é promover e incentivar a leitura. Com o novo espaço teremos apresentações teatrais para crianças, jovens e adultos. Além de contação de histórias, pintura facial para as crianças e autógrafos com a presença do escritor infantil de sucesso Cléber Galhardi”, destacou o presidente.

A feira reunirá milhares de títulos diferentes, além de obras clássicas com o intuito de promover a leitura. “Serão mais de 1,5 mil diferentes títulos em exposição e à venda na feira. Obras clássicas, as fundamentais de Allan Kardec, as complementares de Chico Xavier, lançamentos e os temáticos de estudo aprofundado para crianças, jovens e adultos. Além de audiovisuais, muitos lançamentos, sorteios de livros e promoções com preços muito especiais a partir de R$8,90. A Feira do Livro Espírita tem como objetivo divulgar a Doutrina Espírita. É através da feira que o público em geral toma conhecimento das obras e tem a curiosidade despertada. Além da divulgação, incentiva o hábito da leitura, do estudo doutrinário, cria valorosa oportunidade para união da família espírita; proporciona a entrada de novos companheiros no trabalho; favorece a aquisição dos livros a preços reduzidos, facilita a criação e enriquecimento das bibliotecas circulantes nos Centros, além do imensurável benefício, daqueles que, através dessa leitura, desses livros, encontra esclarecimentos, respostas e consolação”, detalhou Thais Soares, coordenadora da Feira.

Serviço:

38ª Feira do Livro Espírita de Catanduva e Região

De 13 a 22 de dezembro

Proença Supermercados |Av. Benedito Zancaner, 1705

Programação Cultural:

Sexta, 13 de dezembro

19h

Apresentação Musical: Demétrius Ambrizzi (Catanduva)

Sábado, 14 de dezembro

9h – 13h

Mutirão da Saúde

10h

Apresentação Musical: Coral Sementes de Luz, Assoc. Espírita O Semeador (Catanduva)

16h – 19h

Evento Jovem: Júlio Sena e Ana Talavera (São Paulo)

Quarta, 18 de dezembro

19h

Apresentação Musical: Grupo RELUZ, Casa do Caminho (Catanduva)

Quinta, 19 de dezembro

19h

Apresentação Musical: Daniel Teixeira (Monte Azul Paulista)

Sábado, 21 de dezembro

13h – 19h

Distribuição dos Kits Leitura Infantil

15h

Apresentação Teatral: O Essencial é Invisível aos Olhos, Cia de Teatro Ciscos da Arte (Ariranha, Catanduva e Tabapuã)

16h

Contação de Histórias Infantis: Núcleo Condão (Catanduva)

16h

Pintura Facial Infantil

17h

Sessão de autógrafos: Cléber Galhardi, autor de livros infantis (Catanduva)

Domingo, 22 de dezembro

9h

Apresentação Musical: La da Alma, Fernando Guedes e Fabiana Carmona (Mirassol).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local