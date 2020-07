36,84% das Mulheres Com Deficiência Sofreram Violência Doméstica em Catanduva

A fim de possibilitar a indução de políticas públicas, construção de novas ações inclusivas em nível municipal e estadual, prevenir a violência e ser referência às pessoas com deficiência, profissionais, ativistas, legisladores e pesquisadores, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD-SP) atualizou os dados da plataforma “Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência”, com dados na área de violência contra mulher com deficiência.

O Estado de São Paulo é pioneiro na divulgação mensal destes dados estatísticos por estado, área, município e unidade policial, padronizando e organizando o fluxo de números coletados junto às polícias, a partir do registro de ocorrências criminais. Os índices são utilizados para retratar a situação da segurança pública e permitir o planejamento de novas ações policiais e de investimentos no setor.

Em vista disso, foram inseridas na Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência informações sobre janeiro de 2019 a abril de 2020 voltadas à violência contra mulheres com deficiência, tendo dados sobre deficiência, idade, tipos de violência e número de registros de ocorrências criminais.

Os dados apontam que do total de boletins de ocorrência feitos por mulheres em Catanduva entre janeiro de 2019 a abril de 2020, 41,3% foram realizados por mulheres com deficiência. Violência Doméstica é o tipo de BO mais registrado por mulheres com deficiência neste período, sendo 36,84%. De acordo com a Base de Dados, em Catanduva habitam 8.198 mulheres com deficiência, esse número equivale a 7,27% do número total da população.

Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Criada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a plataforma da “Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência” reúne em um sistema de BI – Business Intelligence, os dados censitários e informações relacionadas à pessoa com deficiência.

Os dados são organizados em áreas de prevenção a violência, educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento social e esporte, utilizados como instrumento para a indução de políticas públicas, construção de novas ações inclusivas em nível municipal e estadual, sendo referência para pesquisadores e profissionais e pode ser acessado pelo site: http://basededados.sedpcd.sp.gov.br/

