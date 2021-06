352 catanduvenses não retornaram para tomar segunda dose da vacina contra a Covid-19

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva, 352 pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O intervalo entre as duas doses da vacina da AstraZeneca é de 84 dias e de 28 para a Coronavac.

Ainda segundo o órgão, as pessoas não compareceram às unidades de saúde dentro do período para garantir a imunização completa, embora houvesse imunizante à disposição.

Caso esses prazos não tenham sido respeitados, a recomendação da secretaria é que a pessoa procure um posto de saúde o mais rápido possível para receber as orientações necessárias e saber como completar o ciclo de imunização contra a doença.

No estado de São Paulo, mais de 400 mil pessoas que tomaram a primeira dose da vacina não voltaram até agora para a segunda. No país, cerca de 4 milhões de brasileiros não garantiram a imunização completa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local