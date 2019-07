3,5 Milhões De Alunos Da Rede Estadual De SP Voltam Às Aulas Hoje

Os 3,5 milhões alunos matriculados nas mais de 5 mil escolas estaduais de todo o estado de São Paulo voltam às aulas hoje (31). Professores e gestores já deram início ao segundo semestre do ano letivo desde segunda-feira (29) com atividades do planejamento escolar. O calendário prevê que o ano letivo de 2019 termine a partir do dia 16 de dezembro.

As datas foram publicadas em resolução da Secretaria Estadual da Educação no Diário Oficial do Estado, porém cada escola pode organizar de forma autônoma o próprio calendário pedagógico e de atividades.

Ana Julia que é aluna da Escola Estadual Paulo de Lima Corrêa de Catanduva disse que está super ansiosa para voltar a estudar e rever seus amigos e colegas de escola. “Eu gosto muito de estudar e da escola, as férias foram muito boa, mas eu sei que na escola posso aprender muito e também em dezembro já tem outra férias” terminou a aluna.

Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Centro de Estudos de Línguas (CEL) também retornam as atividades também hoje.

A partir de 2020, as escolas estaduais de São Paulo terão um novo calendário escolar. Haverá a introdução de recessos de uma semana ao final do primeiro bimestre, no mês de abril; e do terceiro bimestre, em outubro. Assim, alunos e professores terão pausas ao término de todos os bimestres – ao final do segundo e do quarto bimestres, as férias estão mantidas.

O objetivo é organizar o calendário e o planejamento das atividades pedagógicas, além de garantir que docentes que atuam nas redes estaduais e municipais consigam conciliar os períodos de recesso escolar e férias. O próximo ano letivo começa no dia 3 de fevereiro, com encerramento previsto para 22 de dezembro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local