332 Quilos de Maconha São Apreendidos Pela Força Tática na Vila Alexandria

Trezentos e trinta e dois quilos de maconha, embalados em 415 tijolos da droga, foram apreendidos na noite de quarta-feira por equipes da Força Tática da Polícia Militar, na Vila Alexandria.

De acordo com informações da polícia, quatro pessoas foram presas acusadas por tráfico de entorpecentes.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 21h15, policiais faziam o patrulhamento nas ruas do bairro, quando teriam recebido a informação de que em uma casa havia um grande número de pessoas e um cheiro forte.

Policiais foram até o local e presenciaram uma pessoa saindo com uma mochila nas costas.

Ainda segundo a PM, ao ver o carro da polícia, o homem tentou fugir. Mas foi alcançado e abordado. Com ele estavam cerca de 8 quilos da droga.

Para a polícia, o abordado ainda confessou ter mais maconha no imóvel. A equipe foi até a casa e durante as buscas encontrou o restante do entorpecente.

Outras três pessoas – dois homens e uma mulher – que estavam na residência também foram presas.

A droga apreendida e os quatro suspeitos de tráfico foram apresentados ao Plantão Policial.

Karla Konda

Editora Chefe