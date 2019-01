33,1% Das Grávidas Atendidas Pelo SUS São Obesas

33% das grávidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Catanduva são obesas. A informação leva em consideração os dados mais recentes, de 2018, do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), do Ministério da Saúde. O número pode aumentar, já que a pesquisa só leva em consideração as futuras mamães atendidas nas Unidades Básicas de Saúde, sem incluir aquelas que estão na rede particular.

Do total de 145 gestantes, 48 delas estavam acima do peso. Outras 38, ou 26,2% do total, apresentaram sobrepeso. A quantidade de grávidas que foram acompanhadas pelo SUS em 2018 e que estavam com peso adequado foi de 47, o que corresponde a 32,4%. Com baixo peso se enquadraram 12 das futuras mães, ou seja, 8,28% do total.

Catanduva segue na contramão dos dados de todo Estado de São Paulo. Isso porque, no território paulista o percentual de grávidas obesas é bem menor (24,2%). A maioria está com o peso adequado (33,5%). O sobrepeso atingiu 28% das grávidas e 13,9% ficaram com baixo peso. A nível nacional, o resultado também é diferente. A taxa de futuras mamães obesas é de 19,1%. Já a de peso adequado chega a 37%, enquanto que o sobrepeso atinge 27,3%. A quantidade de gestantes com baixo peso corresponde a 16,3% no Brasil, ainda de acordo com o levantamento.

Assim como as grávidas, dados de 2017 da mesma pesquisa mostram que 359 adolescentes acompanhados pelo Sistema Único da Saúde (SUS) em Catanduva estavam acima do peso. Desse número, 124 apresentam obesidade, enquanto que 32 deles estavam com o tipo grave da doença. Outros 203 estão com sobrepeso.

O mesmo estudo aponta que esse público está se alimentando mal. Isso porque, 55% dos adolescentes consumiram produtos industrializados regularmente, entre eles macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoito salgado. Outros 42% deles ingeriram hambúrgueres ou embutidos e 43% biscoitos recheados, doces ou guloseimas. Dados de 2017 de Catanduva não constam nesse levantamento.

O coordenador-substituto de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Eduardo Nilson, explica que os jovens precisam se atentar mais à alimentação adequada. “Dados revelam que adolescentes com obesidade aos 19 anos têm 89% de chance de serem obesos aos 35 anos, por isso é necessário investir na promoção de uma alimentação adequada e saudável, especialmente na infância e na adolescência, tendo em vista a relação de práticas alimentares inadequadas com o aumento da obesidade na população”, explica.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local