33 Casos de Dengue São Notificados em Catanduva Nos Dois Primeiros Meses de 2021

No ano passado estávamos enfrentando uma lotação em hospitais com casos de dengue, logo depois começaram os primeiros casos de covid-19 no país e com isso esse novo vírus foi a principal preocupação depois de um ano dessa nova doença. Mas as autoridades epidemiológicas nunca deixaram a dengue de ser uma preocupação principalmente em nossa cidade.

Em Catanduva, segundo o atualizado boletim da evolução de dengue ao todo, 33 casos da doença foram confirmados este ano. O balanço saiu ontem (02) divulgado pela Prefeitura de Catanduva. O ultimo caso confirmado caso de dengue no Mestrinelli na semana passada. Diante disso, a EMCAA iniciou nebulização no bairro.

Em comparação ao ano passado, mês de janeiro e fevereiro de 2020 somam 5.718 de casos positivos. Uma queda significativa de casos confirmados de dengue na cidade de Catanduva neste ano.

Ações

EMCAA faz trabalhos educativos em escolas, no trânsito, devido ao coronavirus estão com parcerias como teve na ACE, câmara municipal entre outras, para conscientização das pessoas não pararem de limpar seus quintais e não deixar acumular agua em recipientes, além disso, continua a nebulização para eliminar a possibilidade de que o vetor (hospedeiro intermediário) do vírus pique uma pessoa infectada em outras localidades e transmita para outra saudável no município, evitando o contágio e uma possível epidemia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local