32ª Feira Do Comércio Começou Ontem Com Boa Expectativa

A 32ª edição da mais esperada feira de Catanduva e região começou ontem (21) na sede do SESC Catanduva. Com expectativa de movimentar mais de R$1 milhão durante os quatro dias de feira, a Feira do Comércio atrai consumidores de toda a região de Catanduva, além de consumidores de cidades mais distantes. De acordo com os organizadores, há muitas pessoas que deixam para comprar e aproveitar os descontos imperdíveis da feira.

“Nós primamos pela qualidade e procedência dos produtos oferecidos na feira, é uma condição que exigimos das empresas participantes. Assim, conseguimos garantir um bom padrão de produtos com preços muitas vezes abaixo do custo. É isso que torna a feira uma referência regional quando o assunto é comprar com qualidade e preço baixo”, analisa o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Ivo Pinfildi Júnior, destacando que neste ano houve fila espera. Já o coordenador da Feira do Comércio, Luís Paulo Moraes, enfatiza que os comerciantes que participam da feira, conseguem manter qualidade x menor preço, tendo em vista a mudança de coleções e estoque das lojas.

“Muitas vezes a grade de calçados fica ‘furada’ com apenas uma ou duas numerações disponíveis e esses calçados acabam sendo vendidos na feira, uma vez que não saíram na loja. No caso das roupas é a mesma coisa, a troca constante de coleções, faz com que algumas peças fiquem paradas no estoque, sendo vendidas na feira por preço de custo”, explica o coordenador.

Um grande espaço de negócios para comerciantes e consumidores, a Feira do Comércio, oferece nesta edição 53 stands diversificados entre: Calçados masculino, feminino, infantil e esportivo, Roupas femininas, masculinas, infantil, Moda Cristã e Plus Size, Games e acessórios para celular, Óculos de sol e grau, Maquiagem e produtos de beleza e na praça de alimentação teremos uma padaria e confeitaria.

A 32ª Feira do Comércio que começou ontem vai até sábado (24). De quarta à sexta das 14h às 21h30 e no sábado das 10h às 17h. Informações: (17) 3531-5900.

Ariane Pio

Da Reportagem Local